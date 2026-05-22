Президент Чехии призвал ЕС взять на себя больше ответственности в НАТО
21:20 22.05.2026
Президент Чехии призвал ЕС взять на себя больше ответственности в НАТО

Президент Чехии Петр Павел. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чешский президент Петр Павел призвал страны Европы взять на себя больше ответственности в рамках НАТО.
  • По мнению Петра Павла, европейские союзники могли бы заверить Вашингтон в серьезности своих намерений, если бы представили свои собственные совместные предложения по финансовым вложениям.
  • Петра Павла беспокоит отсутствие коллективных европейских инвестиций в военные спутники.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Чешский президент Петр Павел призвал страны Европы взять на себя больше ответственности в рамках НАТО.
"Я немного обеспокоен тем, что мы не проявляли большей активности… в разработке нашего предложения, которое соответствовало бы американским ожиданиям, то есть в укреплении европейской части НАТО, в большей ответственности за себя", - заявил политик в интервью газете Financial Times.
По его словам, европейские союзники могли бы заверить Вашингтон в серьезности своих намерений, если бы представили свои собственные совместные предложения по финансовым вложениям.
"Если мы разработаем план, это всегда будет лучше, чем ждать, пока (президент США - ред.) Дональд Трамп объявит какие-то сроки", - подчеркнул Петр Павел.
Чешский президент также заявил, что больше всего его беспокоит отсутствие коллективных европейских инвестиций в военные спутники.
Трамп 1 апреля заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос несмываемым пятном и подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его словам, делают все, чтобы ее не оказывать.
