Президент Чехии призвал ЕС взять на себя больше ответственности в НАТО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Чешский президент Петр Павел призвал страны Европы взять на себя больше ответственности в рамках НАТО.
- По мнению Петра Павла, европейские союзники могли бы заверить Вашингтон в серьезности своих намерений, если бы представили свои собственные совместные предложения по финансовым вложениям.
- Петра Павла беспокоит отсутствие коллективных европейских инвестиций в военные спутники.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Чешский президент Петр Павел призвал страны Европы взять на себя больше ответственности в рамках НАТО.
"Я немного обеспокоен тем, что мы не проявляли большей активности… в разработке нашего предложения, которое соответствовало бы американским ожиданиям, то есть в укреплении европейской части НАТО, в большей ответственности за себя", - заявил политик в интервью газете Financial Times.
По его словам, европейские союзники могли бы заверить Вашингтон в серьезности своих намерений, если бы представили свои собственные совместные предложения по финансовым вложениям.
"Если мы разработаем план, это всегда будет лучше, чем ждать, пока (президент США - ред.) Дональд Трамп объявит какие-то сроки", - подчеркнул Петр Павел.
Чешский президент также заявил, что больше всего его беспокоит отсутствие коллективных европейских инвестиций в военные спутники.
Трамп 1 апреля заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос несмываемым пятном и подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его словам, делают все, чтобы ее не оказывать.