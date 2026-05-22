Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Словакии призвал ЕС взять ответственность за свою безопасность - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:04 22.05.2026 (обновлено: 21:05 22.05.2026)
Глава МИД Словакии призвал ЕС взять ответственность за свою безопасность

Бланар: ЕС должен взять ответственность за свою безопасность в рамках НАТО

© AP Photo / Denes ErdosФлаги Словакии и ЕС
Флаги Словакии и ЕС - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Словакии и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что европейские страны должны взять на себя больше ответственности за обеспечение безопасности в рамках НАТО.
  • Словакия выполняет взятые на себя обязательства и тратит на оборону 2% ВВП.
БРАТИСЛАВА, 22 мая - РИА Новости. Европейские страны должны взять на себя больше ответственности за обеспечение своей безопасности в рамках НАТО, заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар.
"Мы все подтвердили, что должны взять на себя больше ответственности в рамках НАТО за безопасность в Европе под таким, я бы сказал, девизом: более сильная Европа означает и более сильную НАТО", - сказал по итогам встречи глав МИД альянса в Хельсингборге в Швеции министр, видеокомментарий которого распространила пресс-служба министерства иностранных дел республики в пятницу.
Бланар отметил, что Словакия выполняет взятые на себя обязательства и тратит на оборону 2% ВВП, которые направляются на модернизацию словацкой армии и проекты двойного назначения.
Американский президент Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Постпред России при ОБСЕ прокомментировал ситуацию с активностью НАТО
21 мая, 16:07
 
В миреЕвропаСловакияШвецияДональд ТрампНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала