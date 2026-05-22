Глава МИД Словакии призвал ЕС взять ответственность за свою безопасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что европейские страны должны взять на себя больше ответственности за обеспечение безопасности в рамках НАТО.
- Словакия выполняет взятые на себя обязательства и тратит на оборону 2% ВВП.
БРАТИСЛАВА, 22 мая - РИА Новости. Европейские страны должны взять на себя больше ответственности за обеспечение своей безопасности в рамках НАТО, заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар.
"Мы все подтвердили, что должны взять на себя больше ответственности в рамках НАТО за безопасность в Европе под таким, я бы сказал, девизом: более сильная Европа означает и более сильную НАТО", - сказал по итогам встречи глав МИД альянса в Хельсингборге в Швеции министр, видеокомментарий которого распространила пресс-служба министерства иностранных дел республики в пятницу.
Бланар отметил, что Словакия выполняет взятые на себя обязательства и тратит на оборону 2% ВВП, которые направляются на модернизацию словацкой армии и проекты двойного назначения.
Американский президент Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.