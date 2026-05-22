МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Европейские политики отыгрывают для публики театральную постановку, требуя от Киева расследование коррупционных преступлений во власти, которое может привести к самому Владимиру Зеленскому, глава киевского режима им нужен для продолжения украинского конфликта, считает сенатор Алексей Пушков.
Европейские лидеры требуют от Зеленского расследовать коррупционный скандал на Украине, в частности дело в отношении экс-главы его офиса Андрея Ермака, ради членства Киева в Евросоюзе, сообщала ранее газета Zeit со ссылкой на источники.
"Сделаем единственно возможный вывод: европейские руководители всего лишь отыгрывают для публики очередную театральную постановку и занимаются своим любимым делом - профессиональным лицемерием", - написал Пушков в своем канале на платформе Макс.
По мнению сенатора, европейцы демонстрируют, будто журят Зеленского и "даже предупреждают его: мол, пока не расследуешь скандал, в ЕС - ни ногой!". "А на деле дают ему понять: сними тему, найди козлов отпущения, пожертвуй Ермаком, если надо, посади, кого нужно, и дай нам возможность заявить, что в Киеве все в порядке", - написал законодатель.
По словам Пушкова, таков единственный смысл европейских посланий Зеленскому. "Потому как в евростолицах не могут не понимать: Зеленский не способен довести расследование до самого себя. А мерцы, стармеры и макроны очень рассчитывают его сохранить. Им нужна война. Зеленский обеспечивает им войну", - заключил парламентарий.