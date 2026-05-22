МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Европейские политики отыгрывают для публики театральную постановку, требуя от Киева расследование коррупционных преступлений во власти, которое может привести к самому Владимиру Зеленскому, глава киевского режима им нужен для продолжения украинского конфликта, считает сенатор Алексей Пушков.

По словам Пушкова, таков единственный смысл европейских посланий Зеленскому. "Потому как в евростолицах не могут не понимать: Зеленский не способен довести расследование до самого себя. А мерцы, стармеры и макроны очень рассчитывают его сохранить. Им нужна война. Зеленский обеспечивает им войну", - заключил парламентарий.