Пушков назвал лицемерием призыв ЕС к Украине расследовать коррупцию - РИА Новости, 22.05.2026
20:38 22.05.2026
Пушков назвал лицемерием призыв ЕС к Украине расследовать коррупцию

22.05.2026
Алексей Пушков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сенатор Алексей Пушков назвал лицемерием призыв ЕС к Украине расследовать коррупцию.
  • По мнению Пушкова, европейские лидеры требуют от Зеленского расследовать коррупционный скандал, в частности дело в отношении экс-главы его офиса Андрея Ермака, ради членства Киева в Евросоюзе.
  • Пушков считает, что европейские политики не стремятся к реальному расследованию, а лишь хотят создать видимость борьбы с коррупцией.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Европейские политики отыгрывают для публики театральную постановку, требуя от Киева расследование коррупционных преступлений во власти, которое может привести к самому Владимиру Зеленскому, глава киевского режима им нужен для продолжения украинского конфликта, считает сенатор Алексей Пушков.
Европейские лидеры требуют от Зеленского расследовать коррупционный скандал на Украине, в частности дело в отношении экс-главы его офиса Андрея Ермака, ради членства Киева в Евросоюзе, сообщала ранее газета Zeit со ссылкой на источники.
"Сделаем единственно возможный вывод: европейские руководители всего лишь отыгрывают для публики очередную театральную постановку и занимаются своим любимым делом - профессиональным лицемерием", - написал Пушков в своем канале на платформе Макс.
По мнению сенатора, европейцы демонстрируют, будто журят Зеленского и "даже предупреждают его: мол, пока не расследуешь скандал, в ЕС - ни ногой!". "А на деле дают ему понять: сними тему, найди козлов отпущения, пожертвуй Ермаком, если надо, посади, кого нужно, и дай нам возможность заявить, что в Киеве все в порядке", - написал законодатель.
По словам Пушкова, таков единственный смысл европейских посланий Зеленскому. "Потому как в евростолицах не могут не понимать: Зеленский не способен довести расследование до самого себя. А мерцы, стармеры и макроны очень рассчитывают его сохранить. Им нужна война. Зеленский обеспечивает им войну", - заключил парламентарий.
