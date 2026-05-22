Эстонские компании столкнулись с трудностями из-за ограничений на границе
15:14 22.05.2026
Эстонские компании столкнулись с трудностями из-за ограничений на границе

ERR: в Эстонии компании столкнулись с финансовыми трудностями на границе с РФ

CC BY-SA 2.0 / William John Gauthier / КПП на границе Эстонии и России
КПП на границе Эстонии и России. Архивное фото
  • Компании, обслуживающие зоны ожидания у пограничных пунктов «Койдула» и «Лухамаа» на юго-востоке Эстонии, столкнулись с финансовыми трудностями.
  • Трудности возникли из-за резкого сокращения потока людей, пересекающих границу.
  • Власти приграничных самоуправлений обеспокоены ситуацией, волостной старейшина Сетомаа Рауль Кудре заявил, что предприниматели обсуждают возможность закрытия бизнеса.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Компании, обслуживающие зоны ожидания у пограничных пунктов "Койдула" и "Лухамаа" на юго-востоке Эстонии, столкнулись с финансовыми трудностями в связи с резким сокращением потока пересекающих границу, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на компании.
Ранее телерадиокомпания сообщала, что власти Эстонии продлили до конца августа ограничение движения ночью через автомобильные погранпункты "Лухамаа" и "Койдула" на границе республики с Россией.
"Фирмы, обслуживающие зоны ожидания у пограничных пунктов "Койдула" и "Лухамаа" на юго-востоке Эстонии, столкнулись с финансовыми трудностями из-за резкого сокращения потока пересекающих границу", - говорится в материале.
По словам операторов, действующая модель работы была рассчитана на больший объем движения через границу.
Член правления компании Railservis Алексей Мюрисеп подчеркнул, что доходы операторов напрямую зависят от количества автомобилей и грузовиков, использующих систему ожидания перед пересечением границы.
Помимо бизнеса, обеспокоенность ситуацией выражают и власти приграничных самоуправлений. Так, волостной старейшина Сетомаа Рауль Кудре заявил, что предприниматели уже обсуждают возможность закрытия бизнеса.
