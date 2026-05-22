Эстонские компании столкнулись с трудностями из-за ограничений на границе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Компании, обслуживающие зоны ожидания у пограничных пунктов «Койдула» и «Лухамаа» на юго-востоке Эстонии, столкнулись с финансовыми трудностями.
- Трудности возникли из-за резкого сокращения потока людей, пересекающих границу.
- Власти приграничных самоуправлений обеспокоены ситуацией, волостной старейшина Сетомаа Рауль Кудре заявил, что предприниматели обсуждают возможность закрытия бизнеса.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Компании, обслуживающие зоны ожидания у пограничных пунктов "Койдула" и "Лухамаа" на юго-востоке Эстонии, столкнулись с финансовыми трудностями в связи с резким сокращением потока пересекающих границу, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на компании.
"Фирмы, обслуживающие зоны ожидания у пограничных пунктов "Койдула" и "Лухамаа" на юго-востоке Эстонии, столкнулись с финансовыми трудностями из-за резкого сокращения потока пересекающих границу", - говорится в материале.
По словам операторов, действующая модель работы была рассчитана на больший объем движения через границу.
Член правления компании Railservis Алексей Мюрисеп подчеркнул, что доходы операторов напрямую зависят от количества автомобилей и грузовиков, использующих систему ожидания перед пересечением границы.
Помимо бизнеса, обеспокоенность ситуацией выражают и власти приграничных самоуправлений. Так, волостной старейшина Сетомаа Рауль Кудре заявил, что предприниматели уже обсуждают возможность закрытия бизнеса.