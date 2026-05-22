Шведский самолет-разведчик летает над Эстонией вблизи российской границы

- Шведский разведывательный самолет Saab 340B ISR летает над Эстонией вблизи российской границы.
- В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Шведский разведывательный самолет летает над Эстонией вблизи российской границы, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.
Разведывательный самолет Saab 340B ISR вылетел с эстонского военного аэродрома Эмари, пролетел над Финским заливом и уже несколько раз совершил облет по одной и той же траектории на востоке страны вдоль российской границы.