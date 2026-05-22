14:15 22.05.2026
Ефимов: на Центральном московском ипподроме завершают строительство конюшен

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Cтроительство конюшен завершается на Центральном московском ипподроме в Беговом районе города, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Конный двор станет неотъемлемой частью обновленного Центрального московского ипподрома и будет включать конюшни для скаковых лошадей на 282 головы, для беговых – на 600 голов, гостевого конного двора на 100 мест, ветеринарный блок с карантинной конюшней для 24 животных, а также манеж для иппотерапии с конюшней на восемь голов", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.
В сообщении указывается, что специалисты уже более чем на 90% завершили работы по устройству вертикальных конструкций, фундаментов и кровли. Сейчас продолжаются внутренняя отделка и прокладка инженерных коммуникаций.
Кроме того, проектом предусмотрены ветеринарная клиника, изолятор на восемь голов, здание допинг-контроля и реабилитационного центра, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как проходит комплексная реконструкция Центрального московского ипподрома.
 
