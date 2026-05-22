AP сообщило о росте числа смертей от лихорадки Эбола в ДР Конго

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число смертей, предположительно от Эболы, в двух провинциях ДР Конго выросло до 160.
- ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других государств.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Число смертей, предположительно, от Эболы в двух провинциях ДР Конго выросло до 160, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что число подозреваемых смертей от лихорадки Эбола выросло до 139, число заражений превысило 600.
"Власти Конго сообщили в четверг, что в двух провинциях страны зарегистрировано 160 предполагаемых смертей и 671 предполагаемый случай заражения", - говорится в материале агентства.
Прежняя вспышка лихорадки Эбола в ДРК завершилась в октябре 2025 года.