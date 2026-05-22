Роспотребнадзор приостановил ввоз армянской минеральной воды "Джермук"
18:18 22.05.2026 (обновлено: 19:24 22.05.2026)
Роспотребнадзор приостановил ввоз армянской минеральной воды "Джермук"

Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот партий минеральной воды "Джермук"

Минеральная вода "Джермук". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот всех партий воды "Джермук".
  • Она не соответствует информации, указанной в маркировке, что может привести к неэффективному лечению и ухудшению здоровья.
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот на территории России всех партий воды "Джермук", сообщило ведомство в канале на платформе "Макс".
"Роспотребнадзор ввел временную санитарную меру по приостановлению ввоза и оборота в России всех партий минеральной воды "Джермук". Указанная продукция не соответствует информации, указанной в маркировке. <...> Введение в заблуждение относительно лечебных свойств продукции может привести к неэффективному лечению, ухудшению здоровья", — говорится в заявлении.
Ведомство проинформировало об этом решении Евразийскую экономическую комиссию, а также уполномоченные органы государств — членов ЕАЭС.
В конце апреля Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот отдельных партий минеральной воды "Джермук" армянского производства. Как уточнялось, в воде выявили превышение содержания гидрокарбонат-иона, хлоридов и сульфатов.
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Евразийская экономическая комиссияЕвразийский экономический союзОбщество
 
 
