Роспотребнадзор приостановил ввоз армянской минеральной воды "Джермук"

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот на территории России всех партий воды "Джермук", сообщило ведомство в канале на платформе "Макс".
"Роспотребнадзор ввел временную санитарную меру по приостановлению ввоза и оборота в России всех партий минеральной воды "Джермук". Указанная продукция не соответствует информации, указанной в маркировке. <...> Введение в заблуждение относительно лечебных свойств продукции может привести к неэффективному лечению, ухудшению здоровья", — говорится в заявлении.
Ведомство проинформировало об этом решении Евразийскую экономическую комиссию, а также уполномоченные органы государств — членов ЕАЭС.
В конце апреля Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот отдельных партий минеральной воды "Джермук" армянского производства. Как уточнялось, в воде выявили превышение содержания гидрокарбонат-иона, хлоридов и сульфатов.