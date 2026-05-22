Появилось видео, как легковушка сбила ребенка на зебре в Черкесске
17:10 22.05.2026 (обновлено: 17:15 22.05.2026)
Появилось видео, как легковушка сбила ребенка на зебре в Черкесске

Девочку, которую сбила машина в Черкесске, от удара откинуло на несколько метров

  • В Черкесске легковой автомобиль сбил девочку на пешеходном переходе.
  • Ребенок умер в больнице, а женщину, управлявшую автомобилем, задержали.
ПЯТИГОРСК, 22 мая – РИА Новости. Девочку, которую сбила легковушка на зебре в Черкесске, от удара откинуло на несколько метров, соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости.
В пятницу управление СК РФ по Карачаево-Черкесии сообщило о задержании женщины, подозреваемой в наезде на восьмилетнюю девочку на пешеходном переходе в Черкесске. Ребенок умер в больнице.
На кадрах видно, как двое детей переходят дорогу по зебре. Держась за руки, они дошли до разделительной полосы и пошли дальше, их пропустил автобус, но темный легковой автомобиль на соседней полосе не остановился перед пешеходным переходом. От удара девочку откинуло на несколько метров, к ней с противоположных сторон дороги побежали взрослые.
ПроисшествияРоссияЧеркесскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
