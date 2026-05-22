Появилось видео, как легковушка сбила ребенка на зебре в Черкесске

ПЯТИГОРСК, 22 мая – РИА Новости. Девочку, которую сбила легковушка на зебре в Черкесске, от удара откинуло на несколько метров, соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости.

На кадрах видно, как двое детей переходят дорогу по зебре. Держась за руки, они дошли до разделительной полосы и пошли дальше, их пропустил автобус, но темный легковой автомобиль на соседней полосе не остановился перед пешеходным переходом. От удара девочку откинуло на несколько метров, к ней с противоположных сторон дороги побежали взрослые.