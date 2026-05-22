В ДНР почтили память погибших при ударе ВСУ по колледжу в ЛНР
22:55 22.05.2026
В ДНР почтили память погибших при ударе ВСУ по колледжу в ЛНР

В ДНР почтили память погибших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПоследствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ДНР прошла мемориальная акция в память о погибших при ударе ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа в ЛНР.
  • В мероприятии принял участие глава ДНР Денис Пушилин, была проведена панихида и минута молчания по погибшим.
ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Власти и молодежь ДНР почтили память студентов, погибших в результате удара ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа в ЛНР, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу вечером в Донецке прошла мемориальная акция, посвященная погибшим студентам в результате ночного удара украинской армии по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа в ЛНР.
Число жертв теракта ВСУ в ЛНР может вырасти, допустил Небензя
Вчера, 22:53
В мероприятии принял участие глава ДНР Денис Пушилин и молодежь республики. В рамках мероприятия прошла панихида и минута молчания по погибшим. Затем были возложены цветы к стенду, на котором была размещена надпись "Старобельск 22.05.2025. Мы хотели учиться".
"К такому привыкнуть невозможно. Конечно, мы находимся рядом - братская республика (ЛНР - ред.). Старобельский колледж, теперь, увы, записан в черные страницы Донбасса. Мы соболезнуем людям, которые потеряли самое дорогое, что у них было. Желаем, чтобы все, кто пострадал, как можно быстрее смогли поправиться", - сказал журналистам Пушилин.
Глава республики добавил, что прощения и оправдания нынешнему киевскому режиму нет.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Ранения различной степени тяжести получили 39 детей, шесть человек погибли. Возбуждено дело о теракте.
