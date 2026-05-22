ДНР готова оказать помощь пострадавшим жителям Старобельска, заявил Пушилин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Донецкая народная республика готова оказать помощь пострадавшим жителям Старобельска в ЛНР, заявил Денис Пушилин.
- Глава ДНР заявил, что удар украинских военных по зданию учебного корпуса и общежития колледжа в Старобельске был целенаправленным.
- Пушилин выразил соболезнования семьям погибших.
ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Донецкая народная республика готова оказать любую помощь пострадавшим жителям Старобельска в ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Ранее глава региона Леонид Пасечник сообщил, что 35 человек были ранены при атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР, позже эта цифра увеличилась до 39 человек, есть погибшие.
"Киев в очередной раз доказал, что является террористическим режимом, для которого нет ничего святого… Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Со своей стороны готовы оказать всестороннюю помощь жителям Луганской Народной Республики", - сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что удар украинских военных по зданию учебного корпуса и общежития колледжа в Старобельске в Луганской Народной Республике был целенаправленным.
"Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших. Мы разделяем вашу боль и скорбь", - добавил Пушилин.