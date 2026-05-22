В Москве не драматизируют ситуацию с отсутствием посла США, заявил Рябков - РИА Новости, 22.05.2026
01:00 22.05.2026
В Москве не драматизируют ситуацию с отсутствием посла США, заявил Рябков

  • В Москве не драматизируют ситуацию с отсутствием нового посла США в России, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
  • Рябков отметил, что 59% должностей послов США остаются вакантными из-за внутриполитических перипетий в стране.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В Москве не драматизируют ситуацию с отсутствием нового посла США в России, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Сюжет с новым американским послом, скорее, относится не к области двусторонних отношений, а к общей кадровой картине в США. Ни для кого не секрет, что вакантными по причине разного рода внутриполитических перипетий остаются 59% должностей послов США (в том числе в России). Поэтому ситуацию не драматизируем, исходя из того, что это внутреннее дело американской бюрократии", - сказал Рябков "Ведомостям".
