В России и США настроены на продолжение работы по Украине, заявил Рябков

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В России и США сохраняется настрой на продолжение работы по вопросу Украины и восстановления двустороннего сотрудничества, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"На высшем уровне в России и США сохраняется настрой на продолжение созидательной работы как на украинском направлении, так и по поиску путей восстановления взаимоуважительного межгосударственного сотрудничества между нашими странами", - сказал Рябков изданию "Ведомости".