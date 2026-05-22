Рейтинг@Mail.ru
Россия начала диалог с членами нового правительства Венгрии, заявил посол - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:21 22.05.2026
Россия начала диалог с членами нового правительства Венгрии, заявил посол

Посол Станиславов: Россия начала диалог с членами нового правительства Венгрии

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗдание венгерского парламента на берегу Дуная в Будапеште
Здание венгерского парламента на берегу Дуная в Будапеште - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Здание венгерского парламента на берегу Дуная в Будапеште. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская сторона начала диалог с рядом членов нового правительства Венгрии.
  • Первые знакомства с вновь назначенными членами кабинета уже состоялись на инаугурационной сессии Госсобрания.
  • Российская сторона рассчитывает на начало контактов с профильными венгерскими ведомствами в ближайшее время.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российская сторона уже начала диалог с рядом членов нового правительства Венгрии, общение носило "деловой и обнадеживающий характер", заявил посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов.
По словам дипломата, члены нового правительства Венгрии официально вступили в должность 13 мая. С тех пор прошло несколько рабочих дней, это малый срок для того, чтобы говорить о поддержании рабочих контактов, отметил он.
"Но первые знакомства с рядом вновь назначенных членов кабинета уже состоялись на инаугурационной сессии Госсобрания и носили деловой и обнадеживающий характер. Уже в ближайшее время рассчитываем на начало контактов с профильными венгерскими ведомствами, с которыми у нас имеются конкретные темы для разговора", - сказал он "Известиям".
Анита Орбан - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Глава МИД Венгрии заявила, что провела встречу с послом России
14 мая, 17:20
 
В миреВенгрияРоссияБудапештПарламентские выборы в Венгрии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала