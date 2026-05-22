Россия начала диалог с членами нового правительства Венгрии, заявил посол

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российская сторона уже начала диалог с рядом членов нового правительства Венгрии, общение носило "деловой и обнадеживающий характер", заявил посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов.
По словам дипломата, члены нового правительства Венгрии официально вступили в должность 13 мая. С тех пор прошло несколько рабочих дней, это малый срок для того, чтобы говорить о поддержании рабочих контактов, отметил он.
"Но первые знакомства с рядом вновь назначенных членов кабинета уже состоялись на инаугурационной сессии Госсобрания и носили деловой и обнадеживающий характер. Уже в ближайшее время рассчитываем на начало контактов с профильными венгерскими ведомствами, с которыми у нас имеются конкретные темы для разговора", - сказал он "Известиям".