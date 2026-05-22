Эндокринолог предупредила об опасности жары для диабетиков - РИА Новости, 22.05.2026
04:06 22.05.2026
Эндокринолог предупредила об опасности жары для диабетиков

Девушка под зонтом в жаркую погоду в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эндокринолог Екатерина Воронцова сообщила, что жара может навредить диабетикам, так как высокая температура воздуха вызывает существенные скачки сахара в крови.
  • Врач рекомендовала измерять уровень сахара в крови не менее 6–7 раз в сутки в жаркую погоду и адаптировать дозы инсулина под ситуацию.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Высокая температура воздуха вызывает существенные скачки сахара в крови, поэтому установившаяся в ряде регионов России жара может навредить диабетикам, сообщила РИА Новости эндокринолог Екатерина Воронцова.
В Москве и регионах центральной России в течение недели установилась аномальная жара. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что державшийся 129 лет рекорд максимальной температуры в столице на 20 мая побит, воздух прогрелся до плюс 30 градусов.
"Повышенная температура влияет и на здорового человека, а для пациента с нарушением углеводного обмена жара влияет на уровень сахара напрямую – растет сахар даже без движения, пациент с диабетом может не чувствовать резкие скачки сахара при повешении температуры, не чувствует гипогликемию, заканчивается это потерей сознания", - сказала Воронцова.
По словам эксперта, предотвратить ситуацию может только контроль за уровнем сахара в крови с помощью непрерывного мониторинга глюкозы или глюкометра.
"В жаркую погоду необходимо измерять сахар не менее 6-7 раз в сутки, а лучше чаще", - отметила врач.
Она добавила, что дозы инсулина нужно адаптировать под ситуацию и помнить о том, что его всасывание ускоряется из-за жары.
"Высокая температура может также влиять на сам инсулин, следите за его хранением, берегите от солнечных лучей. Обязательно меняйте инфузионный набор раз в двое суток. Кроме того, особенно тщательно нужно соблюдать питьевой режим", - заключила Воронцова.​
