Психотерапевт рассказал, как отличить выгорание от депрессии

ВОРОНЕЖ, 22 мая - РИА Новости, Владимир Бедняк. При выгорании человек испытывает усталость и становится раздражительным, а при депрессии он теряет интерес ко всему, что доставляло удовольствие, сообщил РИА Новости врач-психотерапевт, психиатр клиники "СОВА" Антон Гребенюков.

"При выгорании чаще человек находится в усталости, раздражительности, когда депрессия подразумевает утрату интереса ко всему, что было приятно, дорого и доставляло удовольствие", - рассказал Гребенюков.

Врач объяснил, что эмоциональное выгорание завязано на профессиональной среде, а депрессия, хоть тоже бывает реактивной, реже привязана именно к работе или учебе.