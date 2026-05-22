Психотерапевт рассказал, как отличить выгорание от депрессии

03:52 22.05.2026 (обновлено: 10:27 22.05.2026)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач-психотерапевт Антон Гребенюков сообщил, что при выгорании человек испытывает усталость и раздражительность.
  • При депрессии, в отличие от выгорания, человек теряет интерес ко всему, что доставляло удовольствие.
  • Эмоциональное выгорание чаще связано с профессиональной средой, а депрессия реже привязана к работе или учебе.
ВОРОНЕЖ, 22 мая - РИА Новости, Владимир Бедняк. При выгорании человек испытывает усталость и становится раздражительным, а при депрессии он теряет интерес ко всему, что доставляло удовольствие, сообщил РИА Новости врач-психотерапевт, психиатр клиники "СОВА" Антон Гребенюков.
"При выгорании чаще человек находится в усталости, раздражительности, когда депрессия подразумевает утрату интереса ко всему, что было приятно, дорого и доставляло удовольствие", - рассказал Гребенюков.
Врач объяснил, что эмоциональное выгорание завязано на профессиональной среде, а депрессия, хоть тоже бывает реактивной, реже привязана именно к работе или учебе.
"Простыми словами это можно сформулировать так: - выгорание: "работу видал в гробу, а вот на рыбалочку с кайфом"; депрессия: "не вижу смысла ни в работе, ни в рыбалке, ни мыть голову с утра и чистить зубы, плохо ем, плохо сплю". Депрессия – это уже повод обратиться за помощью к врачу-психотерапевту", - добавил собеседник агентства.
