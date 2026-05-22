Дагестан сохраняет традиции верности малой родине и России, заявил Путин - РИА Новости, 22.05.2026
19:16 22.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что Дагестан сохраняет традиции верности малой родине и России.
  • Путин подчеркнул, что выходцы из Дагестана достойно воюют в зоне СВО.
  • Президент отметил, что страна старается ответить Дагестану тем же, упомянув помощь россиян со всей страны Дагестану, пострадавшему от недавних паводков.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Дагестан является одной из ключевых российских республик на Северном Кавказе и сохраняет глубочайшие традиции верности как малой родине, так и России, страна старается ответить ему тем же, сообщил президент РФ Владимир Путин.
В пятницу в Кремле Путин провел встречу с выпускниками программы "Время героев". В частности, к нему обратился участник СВО, Герой России, врио министра по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Темирлан Абуталимов.
"Важнейшее направление для страны в целом и для такой многонациональной и многоконфессиональной республики, как Дагестан. Один из ключевых субъектов Федерации на Кавказе, самый многочисленный по населению, с глубочайшими традициями, причем с традициями верности и своей малой родине - Дагестану, и большой, России в целом", - сказал ему президент.
Путин подчеркнул, что выходцы из Дагестана достойно воюют на СВО и назвал Абуталимова лучшим тому подтверждением. По словам главы государства, как на рядовых, так и на командных и очень высоких должностях дагестанцы показывают свои лучшие качества.
"Страна в целом старается ответить Дагестану тем же самым", - отметил президент Абуталимову, который рассказал о помощи россиян со всей страны "от Владивостока до Калининграда" Дагестану, пострадавшему от недавних паводков.
Он пожелал врио министра по национальной политике и делам религий Дагестана успехов на этой должности и назвал его направление наиболее сложным, возможно, одним из самых главных для России, и затрагивающим наиболее чувствительные вопросы.
"Только укрепляя межнациональное единство, мы сохраним Россию", - добавил Путин.
