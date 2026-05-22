В Дагестане более 210 человек остаются в ПВР после паводков

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Свыше 210 человек, в том числе 67 детей, продолжают оставаться в пяти пунктах временного размещения в Дагестане после паводков, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В республике Дагестан в пяти пунктах временного размещения находятся 213 человек, включая 67 детей", - говорится в сообщении.
Сообщается, что за неделю в регионе закрылся один ПВР, из него вернулись домой 46 человек.
Обильные осадки на Северном Кавказе в конце марта - начале апреля привели к масштабным стихийным бедствиям, сильно пострадали Дагестан и Чечня - в республиках произошли массовые подтопления, перебои в энергоснабжении, камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты.