Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане более 210 человек остаются в ПВР после паводков - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:24 22.05.2026
В Дагестане более 210 человек остаются в ПВР после паводков

МЧС: в Дагестане более 210 человек остаются в пяти ПВР после паводков

© РИА Новости / Омар Шапиев | Перейти в медиабанкПоследствия оползней в поселке Уркарах в Дагестане
Последствия оползней в поселке Уркарах в Дагестане - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Омар Шапиев
Перейти в медиабанк
Последствия оползней в поселке Уркарах в Дагестане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Дагестане более 210 человек, включая 67 детей, остаются в пяти пунктах временного размещения после паводков.
  • За неделю в регионе закрылся один пункт временного размещения, из него вернулись домой 46 человек.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Свыше 210 человек, в том числе 67 детей, продолжают оставаться в пяти пунктах временного размещения в Дагестане после паводков, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В республике Дагестан в пяти пунктах временного размещения находятся 213 человек, включая 67 детей", - говорится в сообщении.
Сообщается, что за неделю в регионе закрылся один ПВР, из него вернулись домой 46 человек.
Обильные осадки на Северном Кавказе в конце марта - начале апреля привели к масштабным стихийным бедствиям, сильно пострадали Дагестан и Чечня - в республиках произошли массовые подтопления, перебои в энергоснабжении, камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты.
Строительная техника - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
В Дагестане сносят самострои для увеличения пропускной способности рек
15 мая, 17:03
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала