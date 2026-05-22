12:56 22.05.2026
В Чувашии прошла республиканская встреча "Женщины Героев"

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Республиканская встреча "Женщины Героев", организованная под эгидой "Женского движения Единой России" и партии "Единая Россия", прошла в Чувашском аграрном колледже, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Во встрече участвовали 60 жен участников СВО из муниципалитетов Чувашии. Главной темой стала поддержка семей защитников Отечества, возможности образования для детей участников СВО, а также вопросы социальной адаптации и сохранения внутренней устойчивости семьи.
В рамках встречи женщины ознакомились с современными направлениями подготовки в Чувашском аграрном колледже, посетили агролаборатории, ИТ-куб и учебные пространства. Особое внимание уделили возможностям поступления детей участников СВО в техникумы и вузы республики.
Как отметила на встрече депутат Госдумы РФ, заместитель секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" Алла Салаева, сегодня особенно важна оперативная реакция государства на реальные запросы семей военнослужащих.
"Важно, что идет быстрая и эффективная реакция на потребности - что необходимо законодательно закрепить, откорректировать, чтобы это было в помощь. Наши защитники должны знать, что их семьи - под надежной поддержкой государства. Это дает спокойствие и уверенность", - сказала Салаева в своем канале в МАКС.
Председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева отметила, что подобные встречи помогают женщинам сохранять активную жизненную позицию и внутреннюю опору.
"От женщины в семье зависит очень многое. Когда она понимает возможности, которые есть в республике, чувствует поддержку и уверенность, это помогает сохранять целостность семьи и быстрее возвращать наших ребят к мирной жизни", — привели слова Николаевой в пресс-службе регправительства.
 
