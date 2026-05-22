Полиция урегулировала вопрос правового положения блогера Черкашина

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Полицейские разрешили ситуацию с блогером Иваном Черкашиным, который ранее столкнулся со сложностями при продлении сроков временного пребывания на территории России, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Получившая общественный резонанс ситуация с гражданином Казахстана, известным блогером Иваном Черкашиным, разрешена. Ранее он столкнулся со сложностями при продлении сроков временного пребывания на территории России", - написала она в своем канале на платформе "Макс".
Волк отметила, что вопрос взяли на контроль руководители Миграционной службы МВД России и Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова.
Как рассказала Волк, молодого человека пригласили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В ходе встречи ему разъяснили необходимость подать заявление о продлении срока пребывания в России, которое было оформлено на месте.
"Ивану Черкашину также рассказали, что ему следует сделать для получения миграционного статуса, дающего право на длительное проживание в России. Сотрудники полиции окажут молодому человеку содействие", - заключила официальный представитель МВД РФ.
На ситуацию также обратили внимание уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В пятницу Мизулина опубликовала в своем Telegram-канале видео с обращением Черкашина после посещения миграционной службы.
"Все благополучно решилось. Мне продлили регистрацию годовую, сделали все документы и в ближайшее время уберут из реестра", - сказал Черкашин, поблагодарив Мизулину и всех, кто его поддержал.
Мизулина, комментируя видео, отметила, что блогер мечтает получить российское гражданство.
"По словам Вани, он мечтает получить российское гражданство, так как всей душой любит Россию. Договорились, что буду помогать ему в решении этого вопроса", - написала она.