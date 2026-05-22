00:00 22.05.2026
Зона Чернобыльской АЭС стала местом обитания многих крупных млекопитающих

Новый безопасный конфайнмент на Чернобыльской атомной электростанции. Архивное фото
  • Чернобыльская зона отчуждения стала местом обитания более десятка видов крупных млекопитающих.
  • В зоне отчуждения и Древлянском заповеднике разнообразие млекопитающих и их присутствие выше, чем в охраняемых зонах меньшего размера.
  • Исследователи объясняют результаты тем, что в зоне отчуждения и Древлянском заповеднике человек меньше вмешивается в природу, а ограничения соблюдаются более строго.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Чернобыльская зона отчуждения стала местом обитания более десятка видов крупных млекопитающих, включая лошадей Пржевальского, рысей, оленей и лосей, которые встречаются там чаще, чем в ряде природоохранных зон Украины, следует из исследования, опубликованного в научном журнале Proceedings B Лондонского Королевского общества.
"Результаты показали, что более крупные и менее подверженные влиянию человека охраняемые зоны - украинская Чернобыльская зона отчуждения и прилегающий к ней Древлянский природный заповедник - продемонстрировали более высокий показатель разнообразия млекопитающих, их присутствия и обнаружения, чем охраняемые зоны меньшего размера", - говорится в материале исследования.
Выводы были сделаны на основе данных, собранных фотоловушками в украинской части Полесья в 2020-2021 годах. Всего было замечено более десяти видов наземных млекопитающих: благородный олень, косуля, лось, лошадь Пржевальского, кабан, заяц-русак, обыкновенная лисица, енотовидная собака, барсук, лесная куница, волк, обыкновенная рысь, бурый медведь, домашний бык, домашняя лошадь и собака.
Согласно исследованию, больше всего фотографий каждого вида млекопитающих было сделано именно в зоне отчуждения. К примеру, в объективах фотоловушек Древлянского заповедника благородный олень появлялся 554 раза, а в зоне отчуждения - 11 719 раз. Кроме того, лошадь Пржевальского была замечена только в зоне отчуждения: ее сфотографировали 1054 раза.
Исследователи объясняют подобные результаты, среди прочего, тем, что в зоне отчуждения и Древлянском заповеднике человек меньше вмешивается в природу, а ограничения соблюдаются более строго. Ученые делают вывод о том, что природоохранные зоны работают лучше, когда они крупные и расположены рядом друг с другом, а ограничения в них строго соблюдаются.
