Зона Чернобыльской АЭС стала местом обитания многих крупных млекопитающих

Краткий пересказ от РИА ИИ Чернобыльская зона отчуждения стала местом обитания более десятка видов крупных млекопитающих.

В зоне отчуждения и Древлянском заповеднике разнообразие млекопитающих и их присутствие выше, чем в охраняемых зонах меньшего размера.

Исследователи объясняют результаты тем, что в зоне отчуждения и Древлянском заповеднике человек меньше вмешивается в природу, а ограничения соблюдаются более строго.

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Чернобыльская зона отчуждения стала местом обитания более десятка видов крупных млекопитающих, включая лошадей Пржевальского, рысей, оленей и лосей, которые встречаются там чаще, чем в ряде природоохранных зон Украины, следует из исследования, опубликованного в научном журнале Proceedings B Лондонского Королевского общества.

"Результаты показали, что более крупные и менее подверженные влиянию человека охраняемые зоны - украинская Чернобыльская зона отчуждения и прилегающий к ней Древлянский природный заповедник - продемонстрировали более высокий показатель разнообразия млекопитающих, их присутствия и обнаружения, чем охраняемые зоны меньшего размера", - говорится в материале исследования.

Выводы были сделаны на основе данных, собранных фотоловушками в украинской части Полесья в 2020-2021 годах. Всего было замечено более десяти видов наземных млекопитающих: благородный олень, косуля, лось, лошадь Пржевальского, кабан, заяц-русак, обыкновенная лисица, енотовидная собака, барсук, лесная куница, волк, обыкновенная рысь, бурый медведь, домашний бык, домашняя лошадь и собака.

Согласно исследованию, больше всего фотографий каждого вида млекопитающих было сделано именно в зоне отчуждения. К примеру, в объективах фотоловушек Древлянского заповедника благородный олень появлялся 554 раза, а в зоне отчуждения - 11 719 раз. Кроме того, лошадь Пржевальского была замечена только в зоне отчуждения: ее сфотографировали 1054 раза.