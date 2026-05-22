22:22 22.05.2026
"Не существует". В ФРГ выступили с неожиданным признанием о России

BZ: противостояние с РФ стало условием существования ЕС

Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Berliner Zeitung пишет, что противостояние с Россией стало условием существования для Европы.
  • Современные европейские политики не могут придумать ничего, кроме отказа от диалога и приверженности идее победы Украины, говорится в публикации.
  • Европа переживает глубокий кризис идентичности, и без общего врага она не может быть геополитическим субъектом, пишет издание.
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Противостояние с Россией стало условием существования для Европы, пишет Berliner Zeitung.
"Стоит отметить, что современные европейские политики, когда речь заходит о России, не могут придумать ничего, кроме отказа от диалога и приверженности идее победы Украины. Может быть, дело в самих политиках? А может быть, это связано с тем, что той "Европы", о которой постоянно говорят, на самом деле не существует", — говорится в публикации.
Как пишет издание, объединение в последние годы переживает глубокий кризис идентичности, а мнимая угроза со стороны внешнего врага стала для него необходимым условием существования. Без общего врага, без "противника" Европа не может быть геополитическим субъектом, пишет Berliner Zeitung.
"Молчание европейцев в адрес Кремля говорит о многом. Им нечего сказать, потому что с политической точки зрения этого континента как такового не существует. Он не играет никакой роли. Он не знает, чего хочет. Внешнеполитические интересы прибалтов и поляков отличаются от интересов испанцев, как и от интересов немцев и французов", — резюмируется в материале.
Ранее президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах с Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер, но отметил, что пусть европейцы сами выбирают такого лидера, которому они доверяют и который не делал резких заявлений в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа отказалась от переговоров.
На прошлой неделе Каллас высказалась против возможной кандидатуры экс-канцлера. Глава евродипломатии также допустила, что сама выступит в этом качестве на будущих потенциальных переговорах с Москвой. Но позже СМИ сообщили, что она решила отказаться от этой роли.
