Первый стыковой матч за место в Бундеслиге завершился вничью

Краткий пересказ от РИА ИИ «Вольфсбург» и «Падерборн» сыграли вничью со счетом 0:0 в первом стыковом матче за право сыграть в высшем дивизионе чемпионата Германии по футболу.

«Вольфсбург» занял 16-е место в Бундеслиге, а «Падерборн» стал третьим во втором по силе дивизионе.

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. "Вольфсбург" и "Падерборн" сыграли вничью в первом стыковом матче за право сыграть в высшем дивизионе чемпионата Германии по футболу в сезоне-2026/27.

Встреча в Вольфсбурге завершилась со счетом 0:0. Ответная игра пройдет в Падерборне в понедельник.