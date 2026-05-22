Первый стыковой матч за место в Бундеслиге завершился вничью
00:13 22.05.2026
Первый стыковой матч за место в Бундеслиге завершился вничью

"Вольфсбург" и "Падерборн" не забили голов в первом матче за место в Бундеслиге

  • «Вольфсбург» и «Падерборн» сыграли вничью со счетом 0:0 в первом стыковом матче за право сыграть в высшем дивизионе чемпионата Германии по футболу.
  • «Вольфсбург» занял 16-е место в Бундеслиге, а «Падерборн» стал третьим во втором по силе дивизионе.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. "Вольфсбург" и "Падерборн" сыграли вничью в первом стыковом матче за право сыграть в высшем дивизионе чемпионата Германии по футболу в сезоне-2026/27.
Встреча в Вольфсбурге завершилась со счетом 0:0. Ответная игра пройдет в Падерборне в понедельник.
По итогам сезона "Вольфсбург" (29 очков) занял 16-е место в Бундеслиге. "Падерборн" (62) стал третьим во втором по силе дивизионе.
