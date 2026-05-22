В Госдуме прокомментировали слова Буданова* об Украине и Руси - РИА Новости, 22.05.2026
10:43 22.05.2026 (обновлено: 10:50 22.05.2026)
В Госдуме прокомментировали слова Буданова* об Украине и Руси

Шеремет назвал слова Буданова об Украине как прародительнице Руси чушью

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКирилл Буданов*
Кирилл Буданов*. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал слова главы офиса Зеленского Кирилла Буданова* о том, что Украина — прародительница Руси, чушью и новыми сказками.
  • Шеремет заявил, что украинцы и россияне — это один народ, который искусственно был поделен такими личностями, как Зеленский и Буданов*.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал новыми сказками слова главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова* об Украине как о прародительнице Руси, отметив проблему с осознанием истории у киевского режима.
Ранее Буданов* назвал Украину прародительницей Руси. Он считает, что именно Украина должна "править" всей Русью.
"Это очередная чушь. Эти предатели не имеют никакого морального права говорить о какой-то истории. У националистического киевского режима большие проблемы с осознанием своего я, своей истории и судьбы, поэтому они и выдумывают удобные для себя пассажи и новые сказки", - сказал Шеремет.
По его словам, такие личности как Зеленский и Буданов* являются предателями Украины и Руси.
"Украинцы и россияне - это один народ, который искусственно был поделен такими негодяями как Буданов* и Зеленский", - добавил депутат.
В феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин назвал Украину искусственным государством, созданным по воле большевистских руководителей. Тогда российский лидер напомнил, что советская Украина получила огромное количество территорий, которые вообще никогда к ней никакого отношения не имели, прежде всего Причерноморье. Эти территории Россия получила в результате русско-турецких войн и назывались они Новороссией. После Второй мировой войны Украина получила еще часть не только польских до войны территорий, часть венгерских территорий и часть румынских.
Глава российского государства также отмечал, что русские, украинцы и белорусы – наследники Древней Руси, являвшейся крупнейшим государством Европы, а интеграция западнорусских земель в общее государственное пространство являлась не только результатом политических и дипломатических решений, она проходила на основе общей веры и культурных традиций.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
