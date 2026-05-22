15:40 22.05.2026
"Вкусвилл" прокомментировал данные об обнаружении кишечной палочки в молоке

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. "Вкусвилл" провел лабораторную проверку партии молока производства "Молочный завод Приволжский" после появления информации об обнаружении в нем кишечной палочки, заявили РИА Новости в пресс-службе "Вкусвилла".
Ранее Telegram-каналы сообщали о том, что в Брянске в молоке из "Вкусвилла" нашли кишечную палочку.
"Вкусвилл" провел лабораторные исследования партии "Молоко" 3,2% ООО "Молочный завод Приволжский", в рамках которых отклонения не выявлены. А также запросил дополнительную проверку у поставщика, подтверждающую безопасность продукции", - говорится в сообщении.
Там рассказали, что на предприятии разработана и внедрена система менеджмента безопасности пищевой продукции, позволяющая обеспечить безопасность на каждом этапе: от входного контроля до отгрузки готовой продукции.
"На производстве молоко проходит процесс пастеризации при 90°C в течении пяти минут и фасуется в герметичную упаковку в кратчайшие сроки во избежание попадания бактерий и распространения микроорганизмов", - пояснили в компании.
Кроме того, на всех этапах хранения, транспортировки и реализации продукции компания обеспечивает режим от +2 до +4°C и непрерывный автоматический контроль температуры через систему датчиков. Это позволяет своевременно выявлять любые отклонения от параметров производителя, оперативно реагировать на неисправности оборудования и предотвращать нарушения условий хранения.
"Подчеркнем, что микробиологическая среда очень чувствительна, и на развитие микроорганизмов могут повлиять условия транспортировки и смена температуры", - заключил ритейлер.
