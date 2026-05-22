Как один человек смог пережить две ядерные бомбардировки

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. Непонятно, считать ли Цутому Ямагути самым удачливым или самым неудачливым человеком в истории. Дело в том, что этот японец — один из немногих, кто стал жертвой двух ударов атомных бомб и выжил.

Почему ему так "повезло"? И как удалось спастись?

Быстрая реакция

Во время Второй мировой войны Цутому Ямагути считался перспективным инженером, работал в компании "Мицубиси". У него были жена и маленький ребенок.

В августе 1945 года Ямагути послали в командировку в Хиросиму, где он принимал участие в строительстве нефтяного танкера. Он помнит: над городом кружил бомбардировщик "Энола Гэй", но никто не придавал этому значения.

Взрыв застал его на верфи. Цутому успел увидеть яркую вспышку, вслед за тем сразу пришел вал удушающего жара. Мужчине повезло: рядом оказалась яма, в которую он смог прыгнуть. Это спасло ему жизнь.

"Я не понимал, что произошло. Кажется, я на какое-то время потерял сознание. Когда я открыл глаза, вокруг была темнота, я почти ничего не видел. Это было похоже на начало фильма в кинотеатре, когда еще не началась картинка, а на экране мелькают пустые кадры без звука", — вспоминал Цутому.

Оставались лишь силуэты

Атомная бомба "Малыш" в считаные мгновения превратила огромную Хиросиму в груду развалин. Световое излучение от взрыва было настолько мощным, что птицы сгорали в воздухе. А от людей, которые оказались в эпицентре, остались лишь силуэты на стенах зданий.

© AP Photo Последствия атомной бомбардировки Хиросимы. 8 сентября 1945 © AP Photo Последствия атомной бомбардировки Хиросимы. 8 сентября 1945

"Американцы это изучали и видели страшную картину, когда от человека оставалась одна тень, — то есть человек, вероятно, сидел на ступеньках перед банком в Хиросиме. От него просто одна тень — даже пепла не осталось", — рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Ямагути был окружен хлопьями горящего падающего пепла и видел, как над Хиросимой поднимается грибовидное облако. Его лицо и предплечья были сильно обожжены.

Проведя беспокойную ночь в бомбоубежище, он добрался до железнодорожной станции. Там он сел в поезд, полный таких же обожженных и растерянных пассажиров, и отправился в свой родной Нагасаки.

Сочли сумасшедшим

Япония только позднее осознала, что именно означали ядерные удары. В первые дни большинство людей ничего не знали ни о лучевой болезни, ни о радиоактивном заражении.

Приехав домой, Ямагути обратился в больницу, где его лечил бывший одноклассник. Почерневшие от ожогов руки и лицо Ямагути были настолько изуродованы, что тот еле узнал его.

Уже на следующий день, 9 августа, несмотря на пережитый ужас и ужасные травмы, дисциплинированный японец явился на работу. Около 11 часов он предстал перед директором компании, который потребовал подробный отчет о событиях в Хиросиме.

Инженер рассказал, что происходило 6 августа, — и начальник усомнился в его психическом здоровье. Ямагути пытался оправдаться, но за окном внезапно все озарилось еще одной белой вспышкой. Инженер упал на пол за несколько секунд до того, как ударная волна выбила окна в офисе.

"Мне показалось, что грибовидное облако последовало за мной из Хиросимы", — рассказывал он позже.

Побежал сквозь разрушенный город

Второй раз за три дня он оказался в радиусе трех километров от ядерного взрыва. Выбравшись из руин здания, Ямагути помчался через разрушенный ударом Нагасаки к дому, чтобы проверить родных. К счастью, его жена и сын выжили. Ямагути постепенно восстановился и вернулся к относительно нормальной жизни.

© Фото : Nagasaki Atomic Bomb Museum Облако после атомного взрыва над городом Нагасаки © Фото : Nagasaki Atomic Bomb Museum Облако после атомного взрыва над городом Нагасаки

В 1950-х у них в семье Ямагути родились две дочери. Он избегал публичных обсуждений своего опыта вплоть до 2000-х годов, когда выпустил мемуары и стал участником движения против атомного оружия. В 2006-м он прилетел в Нью-Йорк, где выступил в ООН с речью о необходимости ядерного разоружения.

"Я дважды пережил атомные бомбардировки и выжил, и моя судьба — говорить об этом", — заявил он.