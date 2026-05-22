23:09 22.05.2026
Блогер Оксана Самойлова полгода не подавала отчеты по страховым выплатам

  • Блогер Оксана Самойлова полгода не подавала отчеты о страховых выплатах своей компании "Фэмели Фест".
  • У Оксаны Самойловой имеется задолженность по налогам в размере 3,329 миллиона рублей, а налоговая служба заблокировала счета компании "Фэмели Фест" из-за непредставления расчета сумм налога на доходы.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Блогер Оксана Самойлова полгода не подавала отчеты о страховых выплатах своей компании "Фэмэли Фест", следует из материалов в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, Самойлова нарушила порядок и сроки представления документов об обязательном социальном страховании в территориальные органы Фонда пенсионного и социального страхования РФ. Блогер полгода не подавала сведения о страховых выплатах своей компании в 2025 году в Пенсионный фонд.
"Самойлова Оксана Валерьевна, являясь должностным лицом ООО "Фэмели Фест"… несвоевременно представила в ОСФР по городу Москве и Московской области отчетность… за первый квартал 2025 года, которая должна была быть представлена не позднее 25 апреля 2025 года, а фактически представлена 23 октября 2025 года", - сообщается в материалах.
За это Самойлова была оштрафована на 300 рублей, сейчас приставы принудительно пытаются взыскать с нее долг.
Кроме того, ранее в мае из материалов налоговой службы, с которыми ознакомилось РИА Новости, стало известно, что Самойлова должна 3,329 миллиона рублей налоговой.
Компания "Фемели Фест" занимается производством детской одежды, блогер значится ее руководителем и учредителем. Согласно данным сервиса "БИР-Аналитик", налоговая заблокировала счета компании из-за "непредоставления налоговым агентом расчета сумм налога на доходы", приостановление действует с сентября 2024 года.
