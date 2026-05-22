Блогер Оксана Самойлова полгода не подавала отчеты по страховым выплатам

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Блогер Оксана Самойлова полгода не подавала отчеты о страховых выплатах своей компании "Фэмэли Фест", следует из материалов в распоряжении РИА Новости.
"Самойлова Оксана Валерьевна, являясь должностным лицом ООО "Фэмели Фест"… несвоевременно представила в ОСФР по городу Москве и Московской области отчетность… за первый квартал 2025 года, которая должна была быть представлена не позднее 25 апреля 2025 года, а фактически представлена 23 октября 2025 года", - сообщается в материалах.
За это Самойлова была оштрафована на 300 рублей, сейчас приставы принудительно пытаются взыскать с нее долг.
Кроме того, ранее в мае из материалов налоговой службы, с которыми ознакомилось РИА Новости, стало известно, что Самойлова должна 3,329 миллиона рублей налоговой.
Компания "Фемели Фест" занимается производством детской одежды, блогер значится ее руководителем и учредителем. Согласно данным сервиса "БИР-Аналитик", налоговая заблокировала счета компании из-за "непредоставления налоговым агентом расчета сумм налога на доходы", приостановление действует с сентября 2024 года.