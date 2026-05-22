Блогер Черкашин поблагодарил МВД за помощь в вопросе миграционного статуса - РИА Новости, 22.05.2026
17:50 22.05.2026
Блогер Черкашин поблагодарил МВД за помощь в вопросе миграционного статуса

Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Блогер Иван Черкашин, приехавший из Казахстана, столкнулся с проблемами в урегулировании своего миграционного статуса в России.
  • МВД России и официальный представитель Ирина Волк помогли Черкашину урегулировать его правовой статус и исключили его из реестра контролируемых лиц.
  • Иван Черкашин поблагодарил МВД и Ирину Волк за содействие.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Блогер Иван Черкашин, ранее заявивший о грозящем ему выдворении из России, поблагодарил МВД РФ за содействие в урегулировании его миграционного статуса.
Ранее приехавший из Казахстана в Петербург блогер Черкашин, который пропагандирует в своих видео достоинства работы на заводе, сообщил в соцсети, что ему грозит выдворение из России. По его словам, при очередном въезде в РФ в декабре его ошибочно оформили как вновь прибывшего иностранного гражданина, и ему не удалось добиться урегулирования ситуации. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что документы, которые позволят урегулировать правовой статус Черкашина в стране, будут оформлены в пятницу.
Черкашин опубликовал в своем Telegram-канале "кружок", где благодарит Волк за содействие.
"Друзья, сейчас вы будете в шоке, потому что я в лютом шоке, спасибо вам огромное, вот каждому просто. Спасибо огромное за то, что вы мне помогли, Ирина Владимировна Волк… Ирина Владимировна, если вы будете смотреть этот кружочек, спасибо вам от души, от всей души спасибо", - говорит Черкашин.
По словам блогера, благодаря содействию официального представителя МВД РФ его исключили из реестра контролируемых лиц.
Черкашин позиционирует себя как популяризатора заводского труда среди молодежи. По его словам, благодаря его видео работать на различные заводы пошли около 3 тысяч молодых людей.
РоссияКазахстанСанкт-ПетербургИрина ВолкПроисшествия
 
 
