05:15 22.05.2026
В Благовещенске открылся российско-китайский экономический форум АмурЭкспо-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Благовещенске открылся российско-китайский экономический форум «АмурЭкспо-2026».
  • В форуме участвуют представители более 30 регионов России, а также зарубежные участники из Китая, Белоруссии и Казахстана.
  • В программе форума свыше 100 мероприятий по различным темам, включая обсуждение сферы электронной торговли и цифрового взаимодействия.
БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 мая – РИА Новости. Российско-китайский экономический форум "АмурЭкспо-2026", который является выездной площадкой ВЭФ, открылся в Благовещенске, передает корреспондент РИА Новости.
"Российско-китайский экономический форум "АмурЭкспо" — одно из главных событий в экономическом календаре Дальнего Востока. Для нас он давно перестал быть просто выставочным мероприятием, это ключевая деловая площадка региона", – сказал в приветственном слове губернатор Амурской области Василий Орлов.
Популярность форума растет с каждым годом. В "АмурЭкспо-2026" участвуют представители более 30 регионов — в том числе Белгородской, Иркутской, Мурманской областей. Среди зарубежных участников — Китай, Белоруссия, Казахстан.
В программе форума свыше 100 мероприятий по темам развития территорий, логистики, туризма, креативных индустрий. Впервые эксперты России и Китая обсудят сферу электронной торговли и цифровое взаимодействие.
"Уверен, что форум "АмурЭкспо" в этом году станет важной площадкой для развития российско-китайского взаимодействия. А предприниматели смогут найти новые возможности для развития бизнеса и привлечения инвестиций", — добавил Орлов.
Мероприятие проходит 21–24 мая в формате "одно событие — две страны": деловая программа синхронизирована между Благовещенском и Хэйхэ. Форум получил статус выездной площадки ВЭФ и проводится при поддержке Минвостокразвития и Корпорации развития Дальнего Востока.
Центральным событием станет пленарное заседание "Амурский коридор в будущее" с участием министра РФ по развитию Дальнего востока и Арктики Алексея Чекункова и представителей деловых кругов двух стран. Выставка объединит свыше 125 экспонентов из России, Китая и стран АТР.
