Структуры Харитонина интересуются производителем Durex и Vanish, пишут СМИ - РИА Новости, 22.05.2026
01:10 22.05.2026
Структуры Харитонина интересуются производителем Durex и Vanish, пишут СМИ

"Известия": структура Харитонина может купить российский бизнес Durex и Vanish

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Структуры Виктора Харитонина интересуются покупкой российского бизнеса производителя Durex и Vanish.
  • Стоимость активов оценивается в 30–40 миллиардов рублей.
  • Reckitt остается одним из крупнейших игроков российского рынка в сегменте бытовой химии и фармацевтики.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Структуры Виктора Харитонина (владелец холдинга "Фармстандарт") интересуются покупкой российского бизнеса производителя Durex и Vanish, стоимость активов оценивается в 30-40 миллиардов рублей, сообщила газета "Известия".
"Структуры Виктора Харитонина (владелец холдинга "Фармстандарт", 24-е место в рейтинге Forbes с состоянием $7,9 млрд) интересуются покупкой российского бизнеса Reckitt Benckiser", - сообщает газета со ссылкой на топ-менеджера крупной фармацевтической компании, а также на инвестбанкира, работавшего с британской стороны, и собеседника, близкого к потенциальному покупателю.
Исполнительный директор RNC Pharma Николай Беспалов в комментарии газете напомнил, что Reckitt остается одним из крупнейших игроков российского рынка не только в сегменте бытовой химии, но и фармацевтики.
Инвестиционный банкир Иван Пешков оценил в беседе с "Известиями" все российские активы компании в 30-40 миллиардов рублей с учетом долга. При этом он отметил, что фактическая стоимость может оказаться выше, поскольку на конец 2023 года у компании отсутствовала кредитная задолженность, а объем денежных средств на счетах превышал 9 миллиардов рублей.
