Американский бизнес сохраняет интерес к российскому рынку, заявил Рябков

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Американский бизнес сохраняет интерес к присутствию на российском рынке, ждет, когда сможет вернуться туда, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Пока же, оставаясь открытыми к взаимодействию со всеми, включая США, Россия вынуждена "искать дополнительные защищенные пути развития наших финансовых, экономических, интеграционных, логистических и прочих проектов с дружественными и прагматично настроенными государствами", указал Рябков.