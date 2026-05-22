Американский бизнес сохраняет интерес к российскому рынку, заявил Рябков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский бизнес сохраняет интерес к присутствию на российском рынке.
- Бизнес ждет, когда сможет вернуться на российский рынок.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Американский бизнес сохраняет интерес к присутствию на российском рынке, ждет, когда сможет вернуться туда, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
"При этом американский бизнес по-прежнему сохраняет интерес к присутствию на российском рынке, ждет, когда сможет сюда вернуться", - сказал Рябков "Ведомостям".
Иностранный бизнес ждет выхода на российский рынок, заявил Шохин
30 сентября 2025, 11:42
"Реализация огромного потенциала торгово-экономических отношений между Россией и США возможна лишь при наличии у Вашингтона политической воли к устранению масштабных односторонних ограничительных барьеров, наложенных на сотрудничество с нашей страной", - подчеркнул он.
Пока же, оставаясь открытыми к взаимодействию со всеми, включая США, Россия вынуждена "искать дополнительные защищенные пути развития наших финансовых, экономических, интеграционных, логистических и прочих проектов с дружественными и прагматично настроенными государствами", указал Рябков.