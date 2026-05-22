00:29 22.05.2026 (обновлено: 00:51 22.05.2026)
Американский бизнес сохраняет интерес к российскому рынку, заявил Рябков

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский бизнес сохраняет интерес к присутствию на российском рынке.
  • Бизнес ждет, когда сможет вернуться на российский рынок.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Американский бизнес сохраняет интерес к присутствию на российском рынке, ждет, когда сможет вернуться туда, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
"При этом американский бизнес по-прежнему сохраняет интерес к присутствию на российском рынке, ждет, когда сможет сюда вернуться", - сказал Рябков "Ведомостям".
