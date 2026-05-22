Пулково и ВТБ обеспечат регистрацию по биометрии к ПМЭФ-2026

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Аэропорт Пулково и ВТБ обеспечат регистрацию и посадку в самолет по биометрии к Петербургскому международному экономическому форуму, сообщает пресс-служба банка.

Пассажиры "Аэрофлота" смогут воспользоваться сервисом от Центра биометрических технологий для регистрации, прохода в зону ожидания внутренних вылетов и посадки на рейс по биометрии. Он запустится к ПМЭФ-2026 и будет действовать на рейсах программы "Аэрофлот ШАТТЛ" между Санкт-Петербургом и Москвой. Сотрудники банка помогут быстро сдать биометрию прямо в зале регистрации. Услуга уже работает в тестовом режиме и полноценно запустится с 1 июня.

Сдать подтвержденную биометрию, чтобы воспользоваться приоритетным проходом в Пулково и Шереметьево, пассажиры "Аэрофлота" могут заранее в отделениях ВТБ. По прогнозам аэропорта, к 2028 году использовать биометрические сервисы в авиагавани будет около 4 миллионов человек.