Пулково и ВТБ обеспечат регистрацию по биометрии к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 22.05.2026
14:21 22.05.2026
Аэропорт Пулково и ВТБ обеспечат регистрацию по биометрии к ПМЭФ-2026

© РИА Новости / Александр Гальперин | Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Аэропорт Пулково и ВТБ обеспечат регистрацию и посадку в самолет по биометрии к Петербургскому международному экономическому форуму, сообщает пресс-служба банка.
Пассажиры "Аэрофлота" смогут воспользоваться сервисом от Центра биометрических технологий для регистрации, прохода в зону ожидания внутренних вылетов и посадки на рейс по биометрии. Он запустится к ПМЭФ-2026 и будет действовать на рейсах программы "Аэрофлот ШАТТЛ" между Санкт-Петербургом и Москвой. Сотрудники банка помогут быстро сдать биометрию прямо в зале регистрации. Услуга уже работает в тестовом режиме и полноценно запустится с 1 июня.
Сдать подтвержденную биометрию, чтобы воспользоваться приоритетным проходом в Пулково и Шереметьево, пассажиры "Аэрофлота" могут заранее в отделениях ВТБ. По прогнозам аэропорта, к 2028 году использовать биометрические сервисы в авиагавани будет около 4 миллионов человек.
"Биометрия становится по-настоящему массовой тогда, когда люди видят ее практическую пользу в повседневных сценариях. Такие понятные и удобные сценарии, как фаст-трек в аэропорту для пассажиров, помогают расширять применение новой технологии", – заявила первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова, ее слова приводит пресс-служба банка.
 
