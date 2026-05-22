Медведев заявил об эрозии механизмов обеспечения международной безопасности

ПЕРМЬ, 22 мая - РИА Новости. Некогда актуальные механизмы обеспечения международной и региональной безопасности подвергаются эрозии на фоне геополитической турбулентности, подчеркнул зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Об этом он заявил в обращении к участникам Вторых международных общественно-политических слушаний, которые проходят в Перми при поддержке "Единой России".
Он отметил, что за прошедший с момента предыдущих слушаний год события в мире вновь показали, что необходима устойчивая система безопасности на евразийском пространстве, при которой глобальную повестку дня будут в равной степени формировать несколько центров силы.