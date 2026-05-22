Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
02:12 22.05.2026 (обновлено: 09:09 22.05.2026)
На форуме по безопасности в Москве обнародуют примеры бесчинств ВСУ

Венедиктов: на форуме по безопасности обнародуют примеры бесчинств ВСУ

Украинские военные. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Примеры бесчинств ВСУ, включая пытки мирных людей, будут обнародованы на I Международном форуме по безопасности в Москве.
  • В ходе запланированных тематических круглых столов и кинопоказов будут предъявлены доказательства террористической сущности нынешних властей в Киеве.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Примеры бесчинств ВСУ, в том числе пыток мирных людей, обнародуют на I Международном форуме по безопасности, который пройдет в конце мая в России, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
"Кроме того, в рамках форума повышенное внимание будет уделено вопросам доведения до участников объективной, как говорится, "из первых рук", информации о преступлениях киевского режима. В ходе запланированных тематических круглых столов и кинопоказов будут предъявлены доказательства террористической сущности нынешних властей в Киеве, продемонстрированы реальные примеры разрушений ВСУ гражданской инфраструктуры, атак украинских боевиков и изощренных пыток, которым они подвергали мирных жителей", - сказал Венедиктов.
Эти преступления стоят в одном ряду со зверствами гитлеровских нацистов и не имеют срока давности, подчеркнул он.
Международный форум по безопасности под эгидой Совета безопасности РФ пройдет 26-29 мая 2026 года в Московской области. В рамках форума предусмотрено проведение XIV международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, разноплановых тематических заседаний (научных конференций, круглых столов, брифингов, презентаций), двусторонних и многосторонних встреч, выставочных экспозиций по конкретным направлениям деятельности профильных российских ведомств и организаций. На форум приглашено более 180 стран и международных организаций, большая часть уже подтвердила свое участие.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевМосковская область (Подмосковье)Александр ВенедиктовВооруженные силы УкраиныМосква
 
 
