В Тульской области уничтожили еще пять украинских беспилотников

ТУЛА, 22 мая – РИА Новости. Еще пять украинских беспилотников уничтожили над территорией Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в мессенджере "Макс".
"Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены еще 5 украинских беспилотников", - говорится в сообщении.
Глава региона уточнил, что пострадавших нет. Предварительно, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. Миляев напомнил, что в Тульской области сохраняется опасность атаки БПЛА.
В пятницу утром Миляев сообщил об уничтожении восьми БПЛА вооруженных сил Украины над Тульской областью. Пострадавших и разрушений, предварительно, зафиксировано не было.