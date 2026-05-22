Обломки беспилотника повредили объект инфраструктуры в Воронежской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
ВОРОНЕЖ, 22 мая - РИА Новости. Семь БПЛА сбиты минувшей ночью в небе над Воронежской областью, обошлось без пострадавших, обломками поврежден объект инфраструктуры, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над двумя городскими округами и двумя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате падения обломков БПЛА в одном из районов области поврежден объект инфраструктуры", — сообщил Гусев в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что на всей территории Воронежской области сохраняется режим опасности атаки БПЛА.
Как сообщало Минобороны РФ, силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 217 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Воронежской областью.
