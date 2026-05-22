Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские военные применили БПЛА производства стран НАТО при атаке по Донецку.
- В результате ночной атаки БПЛА ВСУ ранены четыре мирных жителя, повреждены дома в Петровском, Калининском и Ворошиловском районах Донецка.
- На месте обстрела обнаружены фрагменты ударных БПЛА самолетного типа производства стран НАТО.
ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Украинские военные применили БПЛА производства стран НАТО при атаке по Донецку, рассказал РИА Новости сотрудник Следственного комитета России.
Утром в пятницу глава Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что четыре мирных жителя ранены в результате ночной атаки БПЛА ВСУ, повреждены дома в Петровском, Калининском и Ворошиловском районах.
«
"Противник вел огонь исключительно по мирному кварталу, где отсутствует вооружение и военная техника… На месте обстрела обнаружены фрагменты ударных БПЛА самолетного типа производства стран НАТО. Осколки и фрагменты которых будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида взрывного устройства", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что, по предварительной информации, в результате вооруженной атаки по Донецку ранения различной степени тяжести получили не менее четырех мирных жителей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18