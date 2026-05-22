Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали Донецк натовскими беспилотниками - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:54 22.05.2026
ВСУ атаковали Донецк натовскими беспилотниками

СК: ВСУ ночью атаковали Донецк беспилотниками производства стран НАТО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрелов в Донецке
Сотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрелов в Донецке - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Сотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрелов в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военные применили БПЛА производства стран НАТО при атаке по Донецку.
  • В результате ночной атаки БПЛА ВСУ ранены четыре мирных жителя, повреждены дома в Петровском, Калининском и Ворошиловском районах Донецка.
  • На месте обстрела обнаружены фрагменты ударных БПЛА самолетного типа производства стран НАТО.
ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Украинские военные применили БПЛА производства стран НАТО при атаке по Донецку, рассказал РИА Новости сотрудник Следственного комитета России.
Утром в пятницу глава Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что четыре мирных жителя ранены в результате ночной атаки БПЛА ВСУ, повреждены дома в Петровском, Калининском и Ворошиловском районах.
«
"Противник вел огонь исключительно по мирному кварталу, где отсутствует вооружение и военная техника… На месте обстрела обнаружены фрагменты ударных БПЛА самолетного типа производства стран НАТО. Осколки и фрагменты которых будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида взрывного устройства", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что, по предварительной информации, в результате вооруженной атаки по Донецку ранения различной степени тяжести получили не менее четырех мирных жителей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкРоссияАлексей Кулемзин (Донецк)НАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала