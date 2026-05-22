Экс-баскетболист УНИКСа Хезоня помог "Реалу" выйти в финал Евролиги

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Мадридский "Реал" обыграл "Валенсию" и вышел в финал баскетбольной Евролиги.
"Финал четырех" проходит в Афинах. Полуфинальная встреча завершилась победой мадридцев со счетом 105:90 (26:28, 36:28, 24:17, 19:17). Самым результативным игроком матча стал форвард "Реала" Марио Хезоня, ранее выступавший за казанский УНИКС. Хорват набрал 25 очков.
В финале "Реал" встретится с греческим "Олимпиакосом", который ранее победил действующего чемпиона Евролиги - турецкий "Фенербахче". Решающий матч пройдет в воскресенье.