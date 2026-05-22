21:40 22.05.2026 (обновлено: 21:54 22.05.2026)
УНИКС победил "Зенит" в пятом матче полуфинальной серии Единой лиги

УНИКС сократил отставание в полуфинальной серии Единой лиги с "Зенитом"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Георгий Жбанов и Пэрис Ли
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Казанский УНИКС победил петербургский «Зенит» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.
  • Встреча завершилась со счетом 83:66 в пользу УНИКСа.
  • Самым результативным игроком встречи стал центровой УНИКСа Джален Рэйнольдс, который набрал 21 очко.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Казанский УНИКС одержал победу над петербургским "Зенитом" в пятом матче полуфинальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча в Казани завершилась со счетом 83:66 (20:23, 22:20, 20:13, 21:10) в пользу УНИКСа. Самым результативным игроком встречи стал центровой УНИКСа Джален Рэйнольдс, который набрал 21 очко. У "Зенита" 17 очков набрал Георгий Жбанов (17).
Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Зенита". Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге в понедельник.
По итогам регулярного чемпионата УНИКС занял второе место в турнирной таблице. В первом раунде плей-офф казанцы переиграли московский клуб МБА-МАИ (3-0). "Зенит" завершил "регулярку" на третьей строчке. В четвертьфинале "сине-бело-голубые" нанесли поражение екатеринбургскому "Уралмашу" (3-1).
