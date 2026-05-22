Первые бананы, собранные в Сочи, отправили на экспертизу

Краткий пересказ от РИА ИИ Первые бананы, собранные в экспериментальной теплице в Сочи, отправили на экспертизу.

Бананы срезали в состоянии технической зрелости, оптимальном для транспортировки.

Для сравнения качества отправили на экспертизу бананы, купленные в магазине.

СОЧИ, 22 мая — РИА Новости. Первые бананы, собранные в экспериментальной теплице в Сочи, отправили на экспертизу, чтобы определить, есть ли в них полезные вещества, рассказал РИА Новости глава крестьянского хозяйства "100 гектар" Андрей Платонов-младший.

среду срезали бананы в состоянии "технической зрелости" и отправили в лабораторию "Мы всрезали бананы в состоянии "технической зрелости" и отправили в лабораторию Новороссийска . Там проведут комплексное исследование состава плодов, узнают содержание полезных веществ", — сказал он.

По словам собеседника агентства, в состоянии "технической зрелости" бананы идеальны для транспортировки: такими их собирают, например, в Эквадоре перед тем, как отправить в Россию

Бананы проверят сначала на ранней стадии созревания, а потом — когда они поспеют, уточнил Платонов-младший.

« "Мы также закупили бананы в магазинах для экспертизы и сейчас ждем результата, чтобы сравнить, какого качества наши бананы", — сказал он.