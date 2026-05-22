09:09 22.05.2026 (обновлено: 11:31 22.05.2026)
Первые бананы, собранные в Сочи, отправили на экспертизу

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первые бананы, собранные в экспериментальной теплице в Сочи, отправили на экспертизу.
  • Бананы срезали в состоянии технической зрелости, оптимальном для транспортировки.
  • Для сравнения качества отправили на экспертизу бананы, купленные в магазине.
СОЧИ, 22 мая — РИА Новости. Первые бананы, собранные в экспериментальной теплице в Сочи, отправили на экспертизу, чтобы определить, есть ли в них полезные вещества, рассказал РИА Новости глава крестьянского хозяйства "100 гектар" Андрей Платонов-младший.
"Мы в среду срезали бананы в состоянии "технической зрелости" и отправили в лабораторию Новороссийска. Там проведут комплексное исследование состава плодов, узнают содержание полезных веществ", — сказал он.
По словам собеседника агентства, в состоянии "технической зрелости" бананы идеальны для транспортировки: такими их собирают, например, в Эквадоре перед тем, как отправить в Россию.
Бананы проверят сначала на ранней стадии созревания, а потом — когда они поспеют, уточнил Платонов-младший.
"Мы также закупили бананы в магазинах для экспертизы и сейчас ждем результата, чтобы сравнить, какого качества наши бананы", — сказал он.

Другой срез бананов, добавил Андрей Платонов-младший, заложили на дозревание по специальной технологии, которую обычно применяют при дальней транспортировке этих фруктов.
ОбществоСочиРоссияЭквадорАндрей ПлатоновБананы
 
 
