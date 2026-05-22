Бабушкина: рабочим профессиям обучаются 25 тыс свердловских студентов

10:17 22.05.2026
© Фото : Пресс-служба Законодательного собрания Свердловской области Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В Свердловской области рабочим профессиям по программам в рамках федпроекта "Профессионалитет" обучаются 25 тысяч человек, их число растет каждый год, сообщила председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.
Депутаты в ходе выездного заседания комитета по социальной политике оценили ход реализации федерального проекта. Они посетили три образовательно-производственных кластера. Среди них – горно-металлургический кластер, созданный на базе кировградского филиала Уральского государственного колледжа имени Ползунова, машиностроительный кластер – на базе Екатеринбургского промышленно-технологического техникума имени Курочкина и педагогический кластер – на базе Свердловского областного педагогического колледжа. Парламентарии ознакомились с современной учебно-производственной инфраструктурой и материальной базой, условиями проживания студентов и организацией практической подготовки студентов.
По словам Бабушкиной, федеральный проект позволяет решить одну из задач для региона – необходимость пополнения молодыми профессиональными кадрами ключевых отраслей экономики.
"Сегодня в регионе 25 тысяч студентов обучаются в "Профессионалитете". Именно они станут будущим нашей экономики. Вклад в эффективность проекта вносят принятые нами законы по стимулированию компаний в форме инвестиционного налогового вычета", – отметила Бабушкина, ее слова приводит пресс-служба.
При этом она подчеркнула важность двустороннего процесса.
"Регион поддерживает предприятия, позволяя им вкладываться в обновление материально-технического оснащения наших колледжей и техникумов. Это, в свою очередь, обеспечивает качественную подготовку кадров, отвечающую текущим производственным задачам и экономическим вызовам", – сказала председатель Законодательного собрания Свердловской области.
По итогам заседания депутаты рекомендовали правительству региона разработать областную программу капитального ремонта общежитий организаций СПО и обеспечить софинансирование создания семи новых кластеров к 1 сентября 2026 года. Министерству образования Свердловской области предложили усилить методическую поддержку учебно-производственных комплексов и профориентационную работу со школьниками, а департаменту по труду и занятости населения Свердловской области – содействовать трудоустройству выпускников и развитию механизмов целевого обучения.
