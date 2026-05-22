Лавров рассказал о распространении военной инфраструктуры США в Азии - РИА Новости, 22.05.2026
15:01 22.05.2026 (обновлено: 15:15 22.05.2026)
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на выездном заседании комиссии генерального совета партии "Единая Россия" в Парми. 22 мая 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
ПЕРМЬ, 22 мая – РИА Новости. Военная инфраструктура США и их союзников по НАТО ударными темпами распространяется в юго-восточной и северо-восточной Азии, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"На юго-востоке и северо-востоке континента, в юго-восточной и северо-восточной Азии ударными темпами распространяется военная инфраструктура Соединенных Штатов и их натовских союзников", - сказал он на вторых Международных общественно-политических слушаниях по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии.
Как отметил министр, западные страны преследуют цель расшатать и развалить существующую архитектуру безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, выстроенную вокруг Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Вместо этого США и их союзники насаждают закрытые мини-блоки, вызывающие серьезные вопросы, подчеркнул Лавров.
