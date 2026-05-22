Лавров рассказал о распространении военной инфраструктуры США в Азии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД России Сергей Лавров заявил о распространении военной инфраструктуры США и их союзников по НАТО в юго-восточной и северо-восточной Азии.
- Он отметил, что западные страны стремятся расшатать существующую архитектуру безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и насаждают закрытые мини-блоки.
ПЕРМЬ, 22 мая – РИА Новости. Военная инфраструктура США и их союзников по НАТО ударными темпами распространяется в юго-восточной и северо-восточной Азии, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"На юго-востоке и северо-востоке континента, в юго-восточной и северо-восточной Азии ударными темпами распространяется военная инфраструктура Соединенных Штатов и их натовских союзников", - сказал он на вторых Международных общественно-политических слушаниях по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии.
Как отметил министр, западные страны преследуют цель расшатать и развалить существующую архитектуру безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, выстроенную вокруг Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Вместо этого США и их союзники насаждают закрытые мини-блоки, вызывающие серьезные вопросы, подчеркнул Лавров.
Шойгу предупредил о "зародышах НАТО" на Востоке
10 декабря 2025, 09:18