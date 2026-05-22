На авиабазе во Флориде произошел инцидент, есть пострадавшие

ВАШИНГТОН, 22 мая — РИА Новости. Два человека пострадали из-за инцидента на авиабазе Элгин в штате Флорида.
"В результате инцидента два человека получили травмы и были доставлены в больницу", — говорится в заявлении военных.
Причина произошедшего расследуется, добавили на базе.
"Повреждения ограничились только исследовательским центром по разработке взрывчатых веществ", — уточняется в заявлении.
Никаких подробностей инцидента не приводится.