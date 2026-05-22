Экс-следователь выдвинул новую версию исчезновения Героя России Асылханова - РИА Новости, 22.05.2026
02:19 22.05.2026 (обновлено: 02:21 22.05.2026)
Экс-следователь выдвинул новую версию исчезновения Героя России Асылханова

Экс-следователь Козлов: Асылханов мог вернуться в зону СВО из-за ответственности

© РИА Новости / Алексей Майшев
Герой России Алексей Асылханов
Герой России Алексей Асылханов. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Герой России Алексей Асылханов, пропавший в апреле в городе Юрге в Кемеровской области, мог вернуться в зону проведения СВО.
  • На счету Алексея Асылханова, бывшего участника СВО, было 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронемашин.
  • Бывший следователь Василий Козлов предположил, что тяга вернуться в зону боевых действий могла быть обусловлена ощущением важности миссии и чувством плеча товарища рядом.
КЕМЕРОВО, 22 мая – РИА Новости. Герой РФ Алексей Асылханов, пропавший в апреле в городе Юрге в Кемеровской области, мог вернуться в зону проведения СВО из-за высокого уровня ответственности и важности своей миссии в достижении целей спецоперации, поделился мнением с РИА Новости бывший следователь, участник СВО, ветеран боевых действий Василий Козлов.
Асылханов – бывший участник СВО, в декабре 2024 года президент РФ Владимир Путин вручил ему "Золотую Звезду" Героя России. На тот момент на счету рядового было 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронемашин. После пропажи Асылханова в Юрге было возбуждено уголовное дело об убийстве.
"Существует такой психологический феномен, как тяга вернуться в зону боевых действий, где Алексей однозначно ощущал важность своей миссии для достижения задач специальной военной операции, ценность навыков, прямую связь между действиями и результатом, наивысшее признание со стороны сослуживцев и государства в целом", – предположил Козлов, комментируя вопрос агентства о вероятности возвращения Асылханова в зону боевых действий.
По словам бывшего следователя, служба Алексея в зоне СВО, высокий уровень ответственности и чувство плеча товарища рядом могли стать незаменимой частью жизни Асылханова.
"Именно по данной причине Алексей мог покинуть место своего жительства и вернуться туда, где он стал настоящим Героем. В таком случае логичными являются его действия – взял с собой все документы и уехал в неизвестном для бытового окружения направлении на автомобиле, и именно поэтому его не могут найти в Юрге", – предположил бывший следователь.
