Краткий пересказ от РИА ИИ Герой России Алексей Асылханов, пропавший в апреле в городе Юрге в Кемеровской области, мог вернуться в зону проведения СВО.

На счету Алексея Асылханова, бывшего участника СВО, было 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронемашин.

Бывший следователь Василий Козлов предположил, что тяга вернуться в зону боевых действий могла быть обусловлена ощущением важности миссии и чувством плеча товарища рядом.

КЕМЕРОВО, 22 мая – РИА Новости. Герой РФ Алексей Асылханов, пропавший в апреле в городе Юрге в Кемеровской области, мог вернуться в зону проведения СВО из-за высокого уровня ответственности и важности своей миссии в достижении целей спецоперации, поделился мнением с РИА Новости бывший следователь, участник СВО, ветеран боевых действий Василий Козлов.

Асылханов – бывший участник СВО, в декабре 2024 года президент РФ Владимир Путин вручил ему "Золотую Звезду" Героя России. На тот момент на счету рядового было 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронемашин. После пропажи Асылханова в Юрге было возбуждено уголовное дело об убийстве.

"Существует такой психологический феномен, как тяга вернуться в зону боевых действий, где Алексей однозначно ощущал важность своей миссии для достижения задач специальной военной операции, ценность навыков, прямую связь между действиями и результатом, наивысшее признание со стороны сослуживцев и государства в целом", – предположил Козлов, комментируя вопрос агентства о вероятности возвращения Асылханова в зону боевых действий.

По словам бывшего следователя, служба Алексея в зоне СВО, высокий уровень ответственности и чувство плеча товарища рядом могли стать незаменимой частью жизни Асылханова.