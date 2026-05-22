СМИ: армия США отменила более 30 программ подготовки в области медицины - РИА Новости, 22.05.2026
09:09 22.05.2026
© AP Photo / Julio Cortez — Флаги США в Вашингтоне
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Армия США отменила более 30 программ подготовки в области медицины в попытке справиться с многомиллиардным бюджетным дефицитом, сообщает телеканал ABC со ссылкой на американских чиновников и внутренние документы ведомства в его распоряжении.
"Армия отменила десятки медицинских программ подготовки на фоне того, как ведомство принимает меры, чтобы справиться с бюджетным дефицитом в размере миллиардов долларов", - сообщает телеканал.
По данным ABC, речь идет о по меньшей мере 34 курсах, связанных с медициной и отмененных во второй половине финансового года, который заканчивается в сентябре. Многие из этих программ были связаны с оказанием помощи на передовой. Среди других также были курсы подготовки и аттестации медиков старшего ранга, курсы по руководству эвакуацией по воздуху, по уходу за зверьми, проверке безопасности продуктов питания и действию в условиях радиационной опасности.
По данным телеканала, военачальники в армии США получили распоряжение тщательно проверить и оптимизировать свои расходы на фоне роста операционных затрат, в том числе вызванного конфликтом в Иране и повышением цен на топливо.
Глава комитета по ассигнованиям палаты представителей США Том Коул в четверг предупредил, что у Пентагона могут уже в августе закончиться деньги на финансирование конфликта с Ираном, если конгресс оперативно не примет новый пакет финансирования. Как сообщал портал Iran War Cost Tracker, за 82 дня военной операции против Ирана администрация президента США Дональда Трампа израсходовала уже более 87 миллиардов долларов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Перемирие было продлено.
