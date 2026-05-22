15:57 22.05.2026
Оверчук: Россия считает правильным, чтобы Армения выбрала между ЕАЭС и ЕС

  • Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что Россия считает правильным, если Армения определится с выбором между ЕАЭС и ЕС.
  • Президент России Владимир Путин ранее отметил, что нахождение в Таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно.
АШХАБАД, 22 мая - РИА Новости. Россия считала бы правильным, чтобы Армения определилась с выбором в пользу ЕАЭС или ЕС, заявил вице-премьер Алексей Оверчук.
«
"Учитывая те заявления и то законодательство, которое принято сегодня в Армении, мы бы считали правильным, если бы Армения определилась с выбором относительно ЕАЭС или ЕС", - сказал Оверчук журналистам.
Президент России Владимир Путин во время переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 1 апреля отметил, что нахождение в Таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно по определению, это вопрос экономического характера. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что власти Армении пытаются усидеть на двух стульях, но это идет во вред развитию двусторонних отношений с РФ.
Пашинян неоднократно заявлял, что страна хочет стать членом Евросоюза, но для этого нужно соответствовать его стандартам. По его мнению, когда это произойдет, возникнет вопрос политического решения.
