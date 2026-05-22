Намерение Пашиняна вступить в ЕС испортит отношения с Россией, заявили в ГД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин считает, что намерение премьера Армении Никола Пашиняна вступить в Евросоюз противоречит нормальным отношениям с Россией.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Намерение премьера Армении Никола Пашиняна вступить в Евросоюз противоречит нормальным отношениям с Россией, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
Ранее в пятницу председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Пашинян принял политическое решение выстраивать отношения со странами, которые пытаются разрушить РФ.
Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле 2025 года принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, хотя само объединение не предлагало стране членство.
Президент РФ Владимир Путин 9 мая заявил, что для Еревана было бы правильным по отношению к гражданам Армении и к России как к главному экономическому партнеру республики провести референдум о развитии сотрудничества с Евросоюзом. В таком случае Россия могла бы сделать соответствующие выводы и пойти по пути "мягкого, интеллигентного и взаимовыгодного развода".