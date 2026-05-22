Намерение Пашиняна вступить в ЕС испортит отношения с Россией, заявили в ГД - РИА Новости, 22.05.2026
15:44 22.05.2026 (обновлено: 16:55 22.05.2026)
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Намерение премьера Армении Никола Пашиняна вступить в Евросоюз противоречит нормальным отношениям с Россией, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
Ранее в пятницу председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Пашинян принял политическое решение выстраивать отношения со странами, которые пытаются разрушить РФ.
"Как отношения могут быть нормальными, если он не скрывает намерения вступать в Евросоюз? Это не просто заявление - это закон, принятый его депутатами почти два года назад без всякого приглашения со стороны ЕС", - сказал Затулин "Ленте.ру".
Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле 2025 года принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, хотя само объединение не предлагало стране членство.
Президент РФ Владимир Путин 9 мая заявил, что для Еревана было бы правильным по отношению к гражданам Армении и к России как к главному экономическому партнеру республики провести референдум о развитии сотрудничества с Евросоюзом. В таком случае Россия могла бы сделать соответствующие выводы и пойти по пути "мягкого, интеллигентного и взаимовыгодного развода".
