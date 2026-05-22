11:50 22.05.2026 (обновлено: 13:05 22.05.2026)
Пашинян ведет недружественную политику в отношении России, заявил Володин

Вячеслав Володин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян ведет недружественную политику в отношении России.
  • Он подчеркнул, что отношения строятся на основе взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества.
  • По словам Володина, Россия многое сделала для развития Армении и предоставляет возможности гражданам Армении в России.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ведет недружественную политику по отношению к РФ, цинично используя возможности, предоставляемые Россией, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"По мнению депутатов Государственной Думы, премьер-министр Армении Пашинян ведет недружественную политику в отношении Российской Федерации, цинично используя возможности, которые предоставляются нашей страной", - написал Володин в своем канале на платформе в "Макс".
По его словам, это непорядочно.
"Все это, как уже говорил ранее, мы видели на примере Украины. Ни к чему хорошему это не приведет", - добавил председатель Госдумы.
Володин отметил, что отношения строят на основе взаимного уважения, взаимовыгодного сотрудничества, невмешательства в дела суверенных государств - это принципы развития международного партнерства, которые Россия реализует, и в части отношений с Арменией это не раз было сказано.
"Совершенно очевидно, что Россия многое сделала, чтобы Армения развивалась, в том числе используя наши ресурсы. Граждане Армении, которые приезжают в Россию, могут себя здесь реализовать, помогать родным и близким, оставшимся на родине", - подчеркнул он.
РоссияАрменияВячеслав ВолодинНикол ПашинянГосдума РФ
 
 
