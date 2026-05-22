Пашинян ведет недружественную политику в отношении России, заявил Володин

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ведет недружественную политику по отношению к РФ, цинично используя возможности, предоставляемые Россией, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, это непорядочно.
Володин отметил, что отношения строят на основе взаимного уважения, взаимовыгодного сотрудничества, невмешательства в дела суверенных государств - это принципы развития международного партнерства, которые Россия реализует, и в части отношений с Арменией это не раз было сказано.
"Совершенно очевидно, что Россия многое сделала, чтобы Армения развивалась, в том числе используя наши ресурсы. Граждане Армении, которые приезжают в Россию, могут себя здесь реализовать, помогать родным и близким, оставшимся на родине", - подчеркнул он.
