Статус Армении в ЕАЭС может обсуждать только сама страна, заявил Пашинян
09:04 22.05.2026 (обновлено: 09:11 22.05.2026)
Статус Армении в ЕАЭС может обсуждать только сама страна, заявил Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос статуса Армении в Евразийском экономическом союзе может обсуждать только армянская сторона.
  • Он подчеркнул, что страна может сама решить выйти из организации, другой процедуры нет.
  • Армянский премьер отметил, что они готовы терпеливо ответить на любые вопросы партнеров.
ЕРЕВАН, 22 мая - РИА Новости. Вопрос статуса Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) может обсуждать только армянская сторона, заявил журналистам премьер-министр республики Никол Пашинян.
Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что РФ не приемлет позицию Армении, которая намерена сохранять членство в ЕАЭС до тех пор, пока не получит членство в Евросоюзе.
"Статус Армении в Евразийском экономическом союзе, согласно процедурам ЕАЭС, может обсуждать только Армения, то есть страна-член, которая может сама решить выйти (из организации - ред.). Другой процедуры нет", - сказал Пашинян.
По его словам, обсуждать можно любые проблемы. "Предположительно, у наших партнеров могут возникнуть вопросы, и мы на все эти вопросы терпеливо ответим", - отметил армянский премьер.
