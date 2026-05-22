08:20 22.05.2026 (обновлено: 08:43 22.05.2026)
Российский газ не может подорожать для Армении, заявил Пашинян

ЕРЕВАН, 22 мая — РИА Новости. Российский газ не может подорожать для Армении, утверждает премьер страны Никол Пашинян.
На пресс-конференции в пятницу у него спросили, могут ли расценки вырасти из-за напряженности в отношениях между Москвой и Ереваном.
"Подорожания газа не может быть, так как у нас есть действующий договор и этот договор взаимовыгодный, там есть соответствующие условия", — заявил Пашинян.
По его словам, между странами есть четкие стратегические договоренности в этом вопросе.
Пашинян неоднократно заявлял, что республика хочет стать членом ЕС. В феврале местный парламент в первом чтении принял законопроект о начале процесса вступления в объединение.
Владимир Путин ранее подчеркивал, что республика имеет право сама выбирать партнеров, однако одновременное нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и ЕАЭС невозможно. Он призвал Ереван определиться в этом вопросе как можно скорее.
При этом президент обратил внимание на большую разницу в цене на европейский и российский газ: в первом случае речь идет о 600 долларах за тысячу "кубов", а во втором — о 177,5 доллара.
