Российский газ не может подорожать для Армении, заявил Пашинян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский газ не может подорожать для Армении, утверждает Пашинян.
- Он аргументировал это тем, что между Москвой и Ереваном есть четкие договоренности.
ЕРЕВАН, 22 мая — РИА Новости. Российский газ не может подорожать для Армении, утверждает премьер страны Никол Пашинян.
На пресс-конференции в пятницу у него спросили, могут ли расценки вырасти из-за напряженности в отношениях между Москвой и Ереваном.
"Подорожания газа не может быть, так как у нас есть действующий договор и этот договор взаимовыгодный, там есть соответствующие условия", — заявил Пашинян.
По его словам, между странами есть четкие стратегические договоренности в этом вопросе.
Владимир Путин ранее подчеркивал, что республика имеет право сама выбирать партнеров, однако одновременное нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и ЕАЭС невозможно. Он призвал Ереван определиться в этом вопросе как можно скорее.
При этом президент обратил внимание на большую разницу в цене на европейский и российский газ: в первом случае речь идет о 600 долларах за тысячу "кубов", а во втором — о 177,5 доллара.